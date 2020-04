Savicevic: “Sbagliati diversi acquisti. Barcellona? Mi riusciva tutto”

Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canale Instagram ufficiale, ha intervistato Dejan Savicevic. Il Genio è tornato a parlare del suo Milan

Dejan Savicevic – intervenuto in una lunga diretta Instagram con Carlo Pellegatti – è tornato a parlare della sua avventura con la maglia del Milan: “Avevo offerte da Juve, Roma e Monaco, ma alla fine ho scelto i rossoneri: direi che non ho sbagliato – ammette – Il Milan è arrivato un po’ più tardi delle altre, ma poi non abbiamo faticato a trovare un accordo. E’ stata una grande fortuna, se fossi andato in un’altra squadra non avrei vinto così tanto”.

Savicevic è certamente tra i giocatori più amati che hanno indossato la maglia numero 10: “Il Milan ha sempre avuto grandi numeri 10. Prima di me lo indossava Gullit, dopo di me l’hanno indossata grandi giocatori come Boban, Rui Costa e Seedorf“.

Nella mente di tutti c’è ovviamente ancora il gol contro il Barcellona: “Ho visto Zubizarreta fuori dai pali e così gli ho fatto il pallonetto. Era la mia serata quella, mi riusciva tutto in quella partita”.

Il Milan di oggi non è certo quello ammirato in passato: “Spiace che ora i rossoneri non riescano ad ottenere grandi risultati. Dopo la fine dell’era Berlusconi non si è più ripreso. Sono stati sbagliati diversi acquisti. Speriamo che il Milan torni presto in Champions League”.

