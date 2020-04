De Telegraaf – C’è anche il Milan su Onana

Anche il Milan ha messo gli occhi su Andre Onana, il portiere dell’Ajax. Ne parlano in Olanda. Potrebbe essere lui il sostituto di Donnarumma.

Continuano senza sosta le voci sul possibile addio di Gianluigi Donnarumma. Il Paris Saint-Germain è sempre in prima fila, ma attenzione anche al Real Madrid. Il Milan spera ancora nel rinnovo, anche se difficile.

Intanto però in Italia e all’estero vengono accostati ai rossoneri diversi portieri. Dopo Alex Meret e Musso, oggi è sbucato fuori il nome di Luis Maximiano, giovane portiere dello Sporting Lisbona.

In serata, invece, De Telegraaf ha fatto il nome di Onana, estremo difensore dell’Ajax. In Olanda non si giocherà più, ma resteranno le prestazioni del portiere camerunese, sicuramente fra i migliori in circolazione in Europa al momento.

La concorrenza però è spietata: Barcellona, Borussia Dortmund, lo stesso PSG, Tottenham e Chelsea. Inoltre il costo del cartellino è inevitabilmente molto anno, ma il colpo potrebbe essere finanziato dalla cessione di Gigio.