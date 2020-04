Milan, chiusa la trattativa con Emirates. Altre novità in arrivo

Milan, annuncio in arrivo: è praticamente chiusa la trattativa con lo sponsor Emirates. Ma come riferisce La Gazzetta dello Sport, non finisce qui: sono attesa piuttosto altre novità.

Il Milan chiude un’importante trattativa in piena pandemia. Non riguarda l’aspetto calcistico, ma quello commerciale. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l’amministratore delegato Ivan Gazidis ha praticamente definito il nuovo contratto con lo sponsor Emirates nelle ultime settimane.

Si partirà di base con un parte fissa più bassa rispetto all’accordo precedente, ma vi è presente anche un’altra variabile e legata ai risultati del Diavolo che potrebbe parzialmente compensare. In ogni caso un passaggio importante per il club di Elliott Management Corporation.

E non è l’unica negoziazione chiusa con successo. Oltre a questa ufficialità attesa a breve, dovrebbero seguire poi un paio di nuove partnership di respiro internazionale e favorevoli per le casse del club rossonero. Notizie positive che arrivano mentre si registrano anche significativi passi avanti per la questione stadio.

Da Casa Milan, infatti, sottolineano con piacere anche la positività dei dialoghi e dei lavori con Inter e Comune sul nuovo impianto. Come riporta il quotidiano, si parla di «aria buona, diversa» per dare una forma concreta al progetto e a partire dalla rifunzionalizzazione di San Siro. Ulteriori aggiornamenti positivi, spiegano dalla società, ora sono attesi in tempi abbastanza rapidi.

