Calciomercato Milan news, anche Onana per la porta – VIDEO

C’è anche Andre Onana tra i portieri che il Milan valuta per l’eventuale sostituzione di Gianluigi Donnarumma, il cui contratto scade a giugno 2021 e andrà rinnovato entro fine estate. Il 24enne camerunese è il titolare dell’Ajax e ha voglia di mettersi alla prova in un altro campionato. Sulle sue tracce ci sono squadre come Barcellona, Borussia Dortmund, PSG, Tottenham e Chelsea. Per il Milan non sarà facile battere una simile concorrenza. Onana gioca ad Amsterdam dal 2015 e l’Ajax valuta il suo cartellino oltre 30 milioni di euro. Nella prossima sessione di calciomercato potrebbe scatenarsi un’asta.

