Dall’Inghilterra – Big della Premier League su Bonaventura

Giacomo Bonaventura sarebbe finito anche nel mirino di una grandissima squadra della Premier League. L’allenatore lo sta seguendo con attenzione.

Giacomo Bonaventura ha il contratto in scadenza a giugno 2020. I tifosi vorrebbero il rinnovo, ma la società sembra aver optato per l’addio. Il nuovo progetto prevede giocatori giovani e Jack ha già 30 anni.

Jesus Suso ieri lo ha elogiato: “In pochi hanno fatto bene al Milan come lui”. Pensiero condiviso anche dalla maggior parte dei sostenitori sostenitori, conquistati dalle sue prestazioni in questi anni.

Bonaventura è certamente il migliore insieme a pochi altri del Milan post-Berlusconi.

Ma è in scadenza e il suo contratto probabilmente non verrà rinnovato, a meno di colpi di scena. Lazio, Atalanta e Torino hanno già avviato i primi contatti per capire che margini di manovra ci sono. Ma per lui potrebbero spalancarsi le porte di una grandissima squadra di Premier League.

Si tratta dell’Arsenal, come scrive The Sun. Sembra infatti che l’allenatore Mikel Arteta stia guardando con interesse alla lunga lista dei futuri parametri zero. Fra Cavani, Lallana a Vertonghen, spunta anche Bonaventura.

