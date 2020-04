Matri: “Il Milan il più grande dispiacere”

Matri è tornato a parlare del Milan. L’attaccante, cresciuto nelle giovanili del club rossonero, si è confessato nel corso di una diretta Instagram con Suma.

Alessandro Matri – intervenuto in una diretta Instagram con Mauro Suma – è tornato a parlare della sua avventura al Milan, vero rimpianto nella sua carriera: “Il Milan è la mia mamma calcistica – ammette l’attaccante – Mi ha cresciuto, mi ha insegnato come stare in questo mondo e quindi io al Milan sono solo grato.

Quest’anno per il 120esimo del club ho fatto un post dicendo che il mio più grande dispiacere è non aver ripagato la fiducia riposta in me”

Nuovo Addio al Milan: “Quando sono andato via a gennaio ho pianto come non ho mai pianto in vita mia. Dissi a Galliani che dovevo andare via perché non stavo bene, non la vivevo bene. Ero diventato negativo in tutto. Galliani fu di una sensibilità fuori dal comune e mi disse che voleva il mio bene e che avrebbe cercato di accontentarmi”

Sulla sua carriera: “Non ho niente da recriminare, ci sono alti e bassi e purtroppo i bassi sono arrivati al Milan. Quando si è tifosi ci si sente sempre in dovere di dare qualcosa in più ma spesso non ce la fai”.

LEGGI ANCHE: FEKIR HA SCELTO