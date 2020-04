Paquetà-Fiorentina, si può: per il Milan non è incedibile

Lucas Paquetà ancora nel mirino della Fiorentina. Il centrocampista classe ’97 ha molte probabilità di lasciare il Milan.

Da promessa del calcio brasiliano a flop. Lucas Paquetà ha vissuto un’annata davvero complicata, passando clamorosamente dagli elogi alle critiche.

Il centrocampista del Milan probabilmente lascerà il club rossonero, visto che nella stagione 2019-2020 non è entrato in sintonia né con Marco Giampaolo né con l’attuale tecnico Stefano Pioli.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Fiorentina resta la squadra maggiormente interessata a Paquetà. I viola hanno già dato l’assalto al brasiliano a gennaio scorso, ma la trattativa non è andata a buon fine.

L’affare si può riaprire a giugno, visto che il Milan tiene aperte le porte per un trasferimento del classe ’97. Molto dipende da Paquetà: se il calciatore dirà sì all’ipotesi Fiorentina, non ci saranno problemi al suo trasferimento in viola.

