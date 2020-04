Szoboszlai al Milan, conferma ufficiale: “Sarà destino”

Calciomercato Milan – Dominik Szoboszlai sempre più nel mirino dei rossoneri. L’ungherese ha confermato tali indiscrezioni.

Giovane, forte e già considerato un crack di mercato. Dominik Szoboszlai fa gola a tantissimi club internazionali.

Il classe 2000 di origine ungherese è stato accostato di recente al Milan. Gioca nel Salisburgo e potrebbe essere già pronto al salto di qualità, magari in Italia.

Pupillo di Ralf Rangnick, possibile futuro tecnico del Milan, Szoboszlai ha confermato le voci riguardanti ad un suo approdo in Italia, magari proprio con la maglia rossonera.

Intervistato sui canali ufficiali del Salisburgo, il centrocampista ungherese ha ammesso: “In questo momento non posso dire nulla riguardo alle voci sul Milan. Se dovesse andare in porto vorrebbe dire che era destino. Ma dipenderà molto dalle mie decisioni”.

Milan dunque in piena corsa, come già affermato nei giorni scorsi. Ma la concorrenza è forte: “La Serie A italiana è un ottimo campionato. Ma lo sono anche la Bundesliga e la Premier League. Farò la scelta che riterrò più giusta per me stesso”.

