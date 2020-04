Sky – Rinnovo Ibrahimovic improbabile: le ultime

Le ultime news sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Sembra che l’attaccante rossonero sia sempre più lontano dalla permanenza.

Zlatan Ibrahimovic ed il Milan. Una storia sicuramente importante, quasi romantica. Ma destinata a concludersi prima del previsto.

Le ultime news di Sky Sport parlano di un difficile rinnovo del contratto da parte di Ibrahimovic, che al momento è ancora in patria in attesa di novità sulla ripresa del campionato.

La situazione e l’emergenza Coronavirus hanno fatto sì che Ibra ed il Milan si allontanassero ulteriormente. Già era in dubbio il suo rinnovo al 30 giugno prossimo, per via dei progetti tecnici divergenti. Ma ora la situazione è ancora più delicata.

Non è in realtà impossibile che il Milan e il centravanti classe ’81 possano accordarsi, soprattutto dopo la fine del lockdown. Ma al momento resta alquanto improbabile una firma sul prolungamento contrattuale.

Ibrahimovic resterà in Svezia? Forse, visto che a Stoccolma può allenarsi liberamente nell’Hammarby mentre in Italia il calcio non sembra pronto a ripartire. Il Milan nel frattempo non perde tempo e studia alternative in attacco per il futuro.

LEGGI ANCHE -> BEGOVIC E KJAER, LE ULTIME SUL FUTURO