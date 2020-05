Dal Belgio: il Milan riscatterà Saelemaekers

Fonti belga rivelano la volontà del Milan di comprare a titolo definitivo il cartellino di Alexis Saelemaekers, esterno arrivato in prestito nel mercato di gennaio.

Nel Milan il futuro di più giocatori è in bilico e la società dovrà fare delle scelte tra qualche settimana. Tra coloro che attendono di conoscere il proprio destino c’è Alexis Saelemaekers.

Arrivato nel mercato di gennaio in prestito oneroso per 3,5 milioni di euro, il club rossonero può esercitare il diritto di riscatto versando altri 3,5 milioni all’Anderlecht. Il 20enne esterno belga ha collezionato solamente tre presenze, per un totale di 32 minuti, da quando veste la maglia rossonera.

Secondo quanto rivelato in Belgio da sudinfo.be, l’intenzione del Milan sarebbe quella di riscattare Saelemaekers. Anche se ha giocato poco, il ragazzo è stato molto apprezzato a Milanello per come ha lavorato e sembra esserci la volontà di acquistare il suo cartellino a titolo definitivo.

Non è escluso che nella prossima sessione del calciomercato avvenga una cessione in prestito per consentirgli di giocare con maggiore continuità, se al Milan non dovesse trovare spazio con colui che sarà il prossimo allenatore. L’Anderlecht attende notizie dall’Italia, pronto a riaccogliere il giocatore oppure a dirgli addio definitivamente.

