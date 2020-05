Dall’Inghilterra – Anche il Milan in corsa per Pochettino

Libero di trattare con altri club da questo mese, Mauricio Pochettino piace a tante squadre europee, tra cui anche il Milan.

Uno degli allenatori internazionali più apprezzati degli ultimi anni sarà ben presto libero di trattare con qualsiasi club interessato.

Come scrive il tabloid inglese Daily Telegraph, Mauricio Pochettino dal mese di maggio potrà discutere liberamente del suo futuo con altre società.

L’accordo con il Tottenham, che lo ha esonerato sei mesi fa per far posto a José Mourinho in panchina, prevedeva infatti che Pochettino fosse ancora legato contrattualmente agli Spurs almeno sino a maggio 2020.

Chiunque avesse voluto trattare con l’argentino nei mesi scorsi avrebbe dovuto contattare in primis la società di Daniel Levy, ancora proprietaria del cartellino del tecnico.

Da oggi Pochettino è invece sul mercato. Diverse le squadre sulle sue tracce. Dall’Inghilterra indicano anche il Milan tra i club interessati, visto che non è da escludere un cambio in panchina prima della prossima stagione.

Oltre al Milan anche Newcastle, Manchester United, Real Madrid e Bayern Monaco starebbero pensando a Pochettino. I rossoneri però al momento starebbero valutando due opzioni: la permanenza di Stefano Pioli o l’ingaggio di Ralf Rangnick, attuale general manager Red Bull.

