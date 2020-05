Milan su Under: la Roma lo svende

Cengiz Under non rientra più nei piano della Roma. Il turco è pronto a lasciare la Capitale. Il Milan continua ad essere interessato: ecco il suo prezzo

Cengiz Under si appresta a lasciare la Roma al termine della stagione. L’attaccante esterno turco non rientra più nei piani del club giallorosso, che per motivi di bilancio la prossima estate farà diversi tagli.

Tra i giocatori sacrificabili – come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ – c’è anche il nome del classe 1997, che ha un contratto in scadenza nel 2023.

Qualche sessione di mercato fa Under aveva una valutazione spropositata, addirittura superiore ai 50 milioni di euro, ma motivata dall’interesse di squadre prestigiose come il Barcellona.

Oggi, però, tutto è cambiato: le prestazioni negative del giocatore, che non ha rispettato le attese, e la crisi economica hanno fatto crollare il prezzo. Ora Under vale 20 milioni di euro ma potrebbe essere ceduto anche per meno.

Il turco – cercato in inverno – continua ad essere nel mirino del Milan, che in estate potrebbe finalmente riuscire a mettere a segno il colpo.

LEGGI ANCHE: VIA LIBERA RAKITIC