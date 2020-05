Svolta Rakitic: il Milan torna in corsa

Il Siviglia non può permettersi Ivan Rakitic. Il centrocampista croato ha bisogno di giocare e il Milan potrebbe rappresentare la giusta idea per ripartire.

Il Barcellona non ha alcuna intenzione di trattenere Ivan Rakitic. Come raccontato nei giorni scorsi, il club blaugrana è pronto ad andare allo scontro con il calciatore, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021: il croato, ad oggi, accetterebbe come destinazione solamente il Siviglia.

Il club andaluso però – come riporta ‘Estadio Deportivo’ – non sarebbe in grado di sostenere economicamente l’operazione.

Il calciatore – se non dovesse accettare altre opzioni – rischia dunque di rimanere al Barcellona, facendo tanta panchina.

Lo stipendio e il costo del cartellino non permettono dunque l’acquisto da parte del club andaluso di Rakitic: una buona notizia per tutte le squadre che da tempo vogliono provare a convincerlo a lasciare i blaugrana.

In vista dell’Europeo il centrocampista ha bisogno di giocare e proprio per questo potrebbe tornare di moda l’idea Milan.

Il Barcellona per lasciarlo andare si accontenterebbe di una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

