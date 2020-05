Bennacer, il Milan fissa il prezzo

Bennacer è finito nel mirino del Psg. Leonardo vorrebbe strapparlo al Milan per portarlo a Parigi. Ecco la richiesta del club rossonero per privarsi dell’algerino

Ismael Bennacer è al centro di diversi rumors di calciomercato. Il centrocampista algerino è uno degli aspetti positivi di questa stagione del Milan. Il calciatore, arrivato dall’Empoli la scorsa estate per 16+1 milioni di euro, dopo un breve periodo di adattamento è diventato un punto fermo della squadra.

Il centrocampista classe 1997 rappresenta il profilo perfetto del Milan che Gazidis ed Elliott hanno in mente: proprio per questo Bennacer è uno degli elementi su cui la società vuole puntare per il futuro.

Secondo, però, quanto riportato da Calciomercato.com, l’ex Empoli non è considerato incedibile: il Milan per sedersi a trattare dovrebbe ricevere un’offerta superiore ai 30 milioni di euro. Leonardo, che lo vorrebbe portare sotto la Torre Eiffel, è dunque avvertito per il suo Psg.

