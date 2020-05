Calciomercato Milan news, Saelemaekers verrà riscattato? – VIDEO

Alexis Saelemaekers è in attesa di comunicazioni da parte del Milan sul riscatto del suo cartellino. Il club rossonero lo ha prelevato in prestito oneroso per circa 3,5 milioni di euro nel mercato di gennaio e ha un’opzione di riscatto da altri 3,5 milioni per l’acquisto definitivo dall’Anderlecht. Il Belgio scrivono che, nonostante lo scarso minutaggio avuto, il giocatore dovrebbe essere riscattato dal Milan a fine stagione. Saelemaekers è apprezzato a Milanello. Per la prossima annata è possibile una cessione in prestito che gli permetta di giocare con maggiore continuità e di mettere in mostra le sue qualità.

