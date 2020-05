Svolta De Paul, trattative ben avviate

Rodrigo De Paul è da tempo sul taccuino del Milan. Far vestire di rossonero il numero dieci argentino non sarà però facile. Concorrenza anche dalla Premier.

L’interesse del Milan per Rodrigo De Paul è noto ormai da tempo. Il centrocampista argentino – come testimoniano gli incontri con il suo agente nei mesi scorsi – è sul taccuino del club rossonero ma portarlo a Milanello non sarà per nulla facile.

La concorrenza è, infatti, di quelle importanti. Il numero 10 dell’Udinese è seguito anche da Inter e Lazio ma l’insidia maggiore arriverebbe dall’Inghilterra.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, ci sarebbero 2-3 trattative ben avviate con club di Premier League.

