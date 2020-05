Corsa a Rakitic: scende la Juventus

Ivan Rakitic è pronto a lasciare il Barcellona al termine della stagione. Il centrocampista è finito nel mirino del Milan ma la concorrenza non manca: le ultime dalla Spagna

Il futuro di Ivan Rakitic sarà lontano dal Barcellona. Il centrocampista è tra i calciatori che il club blaugrana ha deciso di sacrificare per fare mercato. Un contratto in scadenza il 30 giugno 2021 e un’età non certo più giovane hanno fatto crollare la sua valutazione. Gli spagnoli potrebbero così accontentarsi di circa 12 milioni di euro per farlo partire.

Rakitic, in questo periodo, è stato accostato anche al Milan ma per i rossoneri portarlo in Italia non sarà facile. La pista spagnola – con Siviglia e Villarreal che hanno mostrato interesse – si sta sempre più raffreddando per via di una spesa troppo alta da sostenere e nelle ultime ore l’idea più percorribile sembra essere quella inglese.

Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, il club al momento in vantaggio per Rakitic sarebbe il Tottenham di Mourinho. Si defila, invece, la Juventus, che preferirebbe puntare su profili più giovani.

