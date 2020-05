Begovic: “Prima la salute. Vorremmo tornare a giocare”

Intervista Asmir Begovic. Il portiere del Milan a ‘The Times’ ha parlato del momento che sta vivendo il mondo per l’emergenza coronavirus. Ecco le sue parole

In un’intervista il portiere del Milan, Begovic, ha parlato del momento che sta vivendo il mondo per via dell’emergenza coronavirus: “Milano è una città orgogliosa – ammette il portiere ai microfoni ‘The Times’ – Dal giorno in cui sono arrivato, ho potuto vedere quanto è unita la comunità. Le persone vogliono tornare al lavoro ed essere orgogliose della loro comunità.

Anche noi, come giocatori del Milan, ne facciamo parte. Si tratta di rimettere in piedi l’intero paese, passo dopo passo. Se possiamo giocare una parte in questo, ovviamente va benissimo, ma sappiamo che prima vengono la salute e la sicurezza”.

Possibile ritorno in campo: “Ci fidiamo dei dirigenti del club e del governo. Faremo il nostro lavoro come e quando ci diranno. Ci piacerebbe provare a finire la stagione se è possibile farlo in un ambiente sano e sicuro. È solo un gioco d’attesa”.

