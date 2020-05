Capello avverte il Milan: “Rangnick? Un rischio, ecco perché”

Fabio Capello non è convinto che Ralf Rangnick sia l’allenatore giusto per il rilancio del Milan. L’ex tecnico rossonero pone un dubbio importante sul tedesco.

L’approdo di Ralf Rangnick al Milan rimane ancora incerto. Il manager tedesco ha confermato i contatti, ma non sembra esserci ancora un accordo definitivo.

Ovviamente ci sono anche discussioni sulla scelta del club rossonero di puntare dell’Head of Sport and Development Soccer della Red Bull. C’è chi è d’accordo sull’affidargli il rilancio della squadra e chi, invece, è più dubbioso.

Fabio Capello appartiene alla seconda categoria e il quotidiano Tuttosport lo ja interpellato sull’argomento: «Voglio dire una cosa: la dirigenza dovrà fare attenzione ai tifosi del Milan. Perché non si può più giocare col fuoco, ci sono errori da anni e un allenatore straniero per quanto bravo comunque è un rischio in Italia».

Capello ritiene che sia rischioso puntare su un tecnico non italiano e che dunque non conosce la Serie A. Un’osservazione fatta da più figure, che consigliano al club rossonero di affidarsi a un allenatore italiano per avere maggiori garanzie. Vedremo se Rangnick sarà sulla panchina del Milan nella prossima stagione oppure se ci salirà un altro.

LEGGI ANCHE -> MILAN, LA MOSSA PER BLINDARE THEO HERNANDEZ