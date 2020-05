Milan, pronta la mossa per blindare Theo Hernandez

Il Milan ha trovato in Theo Hernandez un probabile top player del futuro e vuole tenerselo stretto. L’ex Real Madrid firmerà un nuovo contratto tra non molto.

Theo Hernandez è il miglior colpo di mercato fatto dal Milan negli ultimi anni. Il suo rendimento ha impressionato tutti e i margini di miglioramento sono ancora notevoli.

Nonostante le sue prestazioni non siano state indifferenti a diverse big europee, il terzino francese è felice in rossonero e non pensa affatto ad andarsene. In una recente intervista alla Gazzetta dello Sport ha espresso il desiderio di riportare in alto il club.

Le sue idee sono chiare e anche quelle del Milan. La società di via Aldo Rossi non intende ascoltare offerte per Theo Hernandez, la cui valutazione è salita da 20 a 50 milioni di euro. Secondo quanto rivelato in Spagna dal portale Todofichajes.com, c’è la volontà di rinnovare l’attuale contratto aumentando l’ingaggio del giocatore. Una manovra per respingere ogni minaccia estera.

L’ex Real Madrid percepisce circa 1,5 milioni di euro netti annui e, al fine di blindarlo, il Milan è pronto ad aumentargli lo stipendio. La trattativa partirà quando sarà conclusa l’emergenza coronavirus. Theo Hernandez è felice di legarsi ancora di più al Diavolo. Crede nel progetto e pensa di essere nel posto giusto per crescere.

Il terzino sinistro classe 1997 ha tutto per diventare un top player. Ovviamente, per essere valorizzato al meglio è importante avere attorno il giusto contesto. Il Milan nella prossima finestra del calciomercato dovrà migliorare il proprio organico per puntare al ritorno il Champions League, vetrina che ogni calciatore sogna e che diventerà necessaria per poter trattenere più facilmente i propri gioielli.

