Ritorno agli allenamenti, incertezza sul rientro di Ibra e Kessie

Il Governo ha dato il via libera agli allenamenti individuali e così il Milan è pronto a far ritorno a Milanello. Quando tornano Ibra e Kessie?

E’ di ieri pomeriggio la notizia del via libera, da parte del Governo, agli allenamenti individuali anche per le squadre. Il Milan si sta così organizzando, rispettando il protocollo, per poter ripartire da Milanello già a metà settimana.

Nei giorni scorsi gli stranieri, che erano volati a casa, hanno fatto ritorno a Milano, fatta eccezione per Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie.

Lo svedese ha preferito rimanere in patria dove gli è permesso allenarsi normalmente. Il centrocampista, invece, ha riscontrato dei problemi nel trovare un volo che riportasse in Italia dalla Costa d’Avorio.

Ad oggi – come riporta il ‘Corriere della Sera’ – non vi è ancora una data certa per il rientro dei due calciatori.

