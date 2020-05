Calciomercato Milan news, colpo Mertens in estate? – VIDEO

Dries Mertens è uno degli obiettivi del Milan per la prossima sessione del calciomercato, almeno secondo quanto trapelato dalla Spagna. Un portale spagnolo si è sbilanciato a rivelare che nel giro di una settimana potrebbe già arrivare l’annuncio dell’accordo. Il club rossonero ha avviato da tempo i contatti con l’entourage del giocatore, il cui contratto con il Napoli va in scadenza a giugno 2020. Si tratterebbe di un colpo a parametro zero. Per adesso in Italia non ci sono conferme, ma Mertens potrebbe essere un rinforzo importante per esperienza e qualità tecniche. Il Napoli non vorrebbe privarsene, ma il rinnovo del quasi 33enne belga non è ancora arrivato.

