Calciomercato Milan: Rangnick, sei nomi nel mirino | VIDEO

Ralf Rangnick prepara la sua rivoluzione al Milan. L’arrivo non è ancora certo, ma ci sono buone probabilità. In questi giorni, in un’intervista, ha confermato l’interesse dei rossoneri. Ivan Gazidis è sicuro di procedere, ma prima vuole capire cosa succederà alla stagione in corso: fare passi decisivi adesso significherebbe compromettere un’eventuale ripresa del campionato. Intanto Rangnick sembra avere già le idee chiare su Calciomercato Milan e prepara la lista della spesa: Upamecano e Szoboszlai li conosce li vorrebbe. Ma ci sono anche altri quattro nomi almeno.