Milan, attento al Borussia Dortmund: offerta per Zaracho

Il Borussia Dortmund sta facendo partire l’assalto a Matias Zaracho, 22enne talento argentino che interessa anche al Milan. Il club tedesco ha una proposta economica già pronta.

Matias Zaracho è uno dei giovani talenti nel mirino del Milan. Già a gennaio c’è stato un tentativo di portarlo in rossonero e nella prossima finestra del calciomercato ce ne potrebbe essere un altro.

Ma il Diavolo deve guardarsi anche alla concorrenza. In particolare quella del Borussia Dortmund, che secondo Todofichajes.com ha deciso di accelerare per assicurarsi il fantasista del Racing de Avellaneda. La società tedesca è pronta a offrire 20 milioni di euro per acquistare il cartellino. Una mossa per mettere le altre pretendenti fuorigioco con anticipo.

Attualmente il Milan non può impegnarsi a fare investimenti onerosi, dovrà aspettare di capire che epilogo avrà la stagione e che cessioni verranno effettuate. Non è ancora chiaro il budget da destinare al mercato. Zaracho piace molto, però il Borussia Dortmund si sta muovendo per strapparlo alle rivali.

Il club tedesco probabilmente si ritroverà a cedere Jadon Sancho in Premier League e vuole farsi trovare pronto con un sostituto di talento. Il 22enne sudamericano è uno dei profili nel mirino.

LEGGI ANCHE -> RANGNICK PROPONE UN ALTRO ALLENATORE AL MILAN