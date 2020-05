Milan su Bernardeschi? Arriva la risposta dell’agente

L’avvocato Giuseppe Bozzo, procuratore di Federico Bernardeschi, risponde ai rumors di calciomercato che accostano il giocatore della Juventus al Milan e non solo.

Federico Bernardeschi non ha convinto in questa stagione e nel calciomercato di gennaio 2020 si parlava di una sua possibile cessione. Ci sono stati contatti con il Milan, che offriva alla Juventus uno scambio con Lucas Paquetà.

L’operazione non è andata in porto e i due giocatori sono rimasti nella rispettiva squadra. Tuttavia, entrambi rimangono sul mercato e nella prossima sessione potrebbero lasciare Torino e Milano. Club interessati a loro non mancano.

Nonostante i rumors, però, l’agente di Bernardeschi oggi è stato molto chiaro nell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Queste le parole dell’avvocato Beppe Bozzo: «Federico è contento alla Juve. Vuole restare bianconero. Mi spiace che i tifosi lo fischino, Sarri e la società lo hanno sempre difeso. Mi fa piacere perché Fede nel ruolo naturale di esterno ha sempre dato il meglio. Non a caso è titolare in Nazionale. Poi è generoso e si è adattato in altre zone. Milan? Federico non si muove».

Bozzo dichiara convintamente che il suo assistito non si trasferirà né al Milan né altrove. Una presa di posizione normale oggi. Tuttavia, tutti sanno che gli scenari possono cambiare. Molto dipenderà dalla volontà della Juventus di tenerlo e dalle offerte che arriveranno.

