Serie A, ripartenza al Centro-Sud: i sindaci dicono sì

Orlando, de Magistris e Decaro pronti ad ospitare il campionato se si dovesse decidere di giocare solamente al Centro-Sud, dove ci sono meno contagi

La politica del pallone è a lavoro per trovare una soluzione per far ripartire la Serie A. Lo stop definitivo porterebbe ad un gravissimo danno economico.

Si sta facendo di tutto quindi per riprendere il massimo campionato: come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, ritorna l’ipotesi di far disputare la Serie A esclusivamente al Centro-Sud, dove i contagi adesso sono prossimi allo zero.

L’ipotesi non convince molto la Lega, soprattutto per questioni logistiche, con le 20 squadre chiamate ad allenarsi non più nei proprio centri sportivi ma in prossimità delle zone dove si giocherebbe. Più fattibile sarebbe certamente la disputa dei playoff.

Nel frattempo arriva l’approvazione da parte dei sindaci di Bari, Napoli e Palermo, pronte ad ospitare la Serie A.

Decaro afferma che “bisogna giocare in sicurezza e qui ci sono 200 contagi. Si può pensare, in totale sicurezza, ad un torneo come Europeo e Mondiali con squadre in ritiro in quel periodo e staff ridotto all’osso”.

Anche Luigi de Magistris è sulla stessa linea: “Ipotizzerei per il calcio una ripartenza il 21 giugno con l’estate. Sarebbe un torneo, un campionato a parte, ma si concluderebbe e Napoli è pronta”. Il sindaco Orlando, infine: “l’idea è accattivante”.

LEGGI ANCHE: SI COMPLICA IL RISCATTO DI KJAER