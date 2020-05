Bologna, Mihajlovic torna ad allenarsi sul campo

Sinisa Mihajlovic è il solito leone e ha voluto riprendere ad allenarsi, come ha già fatto il suo Bologna. L’ex allenatore del Milan oggi ha lavorato a Casteldebole.

Sinisa Mihajlovic è famoso per tante ragioni e una di queste è la sua caparbietà. L’allenatore del Bologna è uno che non molla mai di fronte alle difficoltà e lo si è visto quando è stato colpito dalla leucemia.

Un grande esempio per il mondo dello sport e non solo. Il tecnico serbo stamattina ha anche deciso di andare al centro sportivo di Casteldebole per allenarsi. Lo ha fatto individualmente, ovviamente. Come riportato da Sky Sport, ha effettuato della corsa e degli esercizi addominali, oltre a un po’ di stretching. La sua seduta di allenamento è durata circa un’ora.

Mihajlovic aveva voglia di riassaporare l’erba del campo, sulla quale i suoi giocatori hanno ripreso ieri ad allenarsi. Il Bologna ha previsto di svolgere del lavoro scaglionato in due gruppi da 12, con 3 calciatori su 4 campi. Anche le altre squadre man mano stanno riorganizzando la ripresa delle sedute di allenamento.

