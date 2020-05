Aleksey e Anton Miranchuk, due gemelli russi per il Milan

Aleksey e Anton Miranchuk sono finiti nel mirino del Milan, secondo le news di mercato provenienti dalla Russia. La loro situazione contrattuale intriga più società europee.

Il Milan guarda anche alla Russia per rinforzarsi nella prossima sessione di calciomercato. Nel mirino ci sono due gemelli, Aleksey e Anton Miranchuk.

È il portale russo Sport Express a rivelare l’interesse del club rossonero per i due giocatori classe 1995 in forza alla Lokomotiv Mosca. Entrambi prediligono agire nel ruolo di trequartista, ma sanno adattarsi anche in posizione di esterno offensivo. Hanno dei contratti in scadenza a giugno 2021 e tale situazione li rende appetibili per diverse società.

Oltre al Milan, anche la Roma e il Siviglia hanno messo gli occhi sui gemelli Miranchuk. In Russia riferiscono che la loro destinazione preferita sarebbe la Spagna, ma certamente non scarteranno a prescindere altre opzioni interessanti. Molto dipenderà dalle offerte economiche che arriveranno e dai progetti messi sul tavolo.

Dei due quello ad essersi messo più in luce è Aleksey, che in questa stagione ha collezionato 9 gol e 5 assist in 24 presenze. Anton, invece, ha messo assieme 12 presenze, 2 gol e 1 assist. Mesi fa era trapelato un tentativo del Milan respinto dalla Lokomotiv Mosca nella finestra invernale del calciomercato. Vedremo se in via Aldo Rossi decideranno di riprovarci.

