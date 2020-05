La conferma dal Belgio: “Milan su Vranckx”

Aster Vranckx è uno dei giovani più promettenti d’Europa. Gioca al Mechelen e il Milan è interessato: la conferma arriva proprio dal Belgio!

Il Milan ripartirà dai giovani. Ivan Gazidis, dopo un anno di fallimenti, vuole procedere con la sua idea di calcio. In questa direzione va l’interesse per l’allenatore Ralf Rangnick, protagonista della splendida cavalcata della Red Bull nel calcio, a Lipsia in particolare.

L’obiettivo, quindi, è di affidargli una squadra di ragazzi con grandi potenzialità. Alcuni sono già in rosa, altri vanno presi sul mercato. Fra quelli che attirano di più l’attenzione degli scout rossoneri c’è Aster Vranckx, centrocampista del Mechelen (Jupiler Pro League, Belgio).

Maldini, Boban e Massara hanno provato a prenderlo già a gennaio, ma senza successo. Ma l’interesse è rimasto vivo. A riportarlo è Gazet de Antwerpen.

Il portale belga parla di due talenti della squadra: Vranckx, appunto, e Kabore, entrambi nel mirino di grandi club d’Europa. Il Milan è sul giovane Aster, centrocampista classe 2002 che in molti paragonano ad Axel Witsel.

C’è anche il Manchester City, che invece rivede in lui Kevin de Bruyne, anche se le caratteristiche sono leggermente diverse. Parliamo comunque di un grande talento finito sulla lista di tutti i migliori scout del Milan.

