Begovic, niente Milan nel futuro: destino segnato

Non sembra che l’avventura di Asmir Begovic al Milan possa durare anche in futuro. Il portiere infatti è pronto all’addio.

In questi giorni si parla spesso del futuro della porta del Milan. In particolare dell’intricato destino di Gianluigi Donnarumma, diviso tra l’ipotesi rinnovo e la cessione onerosa a fine campionato.

Ma c’è ance un altro portiere che potrebbe lasciare definitivamente Milanello tra pochi mesi. Si tratta di Asmir Begovic, numero uno bosniaco arrivato dal Bournemouth a gennaio scorso.

Begovic è in prestito al Milan fino al 30 giugno prossimo. E sembra che quella data rappresenti il limite ultimo per la sua avventura rossonera, visto che la Gazzetta dello Sport parla di un addio certo.

L’ex Qarabag non dovrebbe restare, nonostante abbia dimostrato di essere un estremo difensore esperto e ancora decisamente affidabile. Begovic tornerà in Inghilterra, per poi valutare il suo futuro con il Bournemouth.

Il Milan invece riaccoglierà un portiere che farà il percorso inverso: dalla Premier League tornerà Pepe Reina, che secondo alcuni ben informati dovrebbe restare con l’opportunità di giocare titolare.

LEGGI ANCHE -> MERTENS, IL MILAN SI E’ MOSSO TARDI!