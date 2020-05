Calciomercato Milan – Meret si libera: è l’erede di Donnarumma? | VIDEO

Donnarumma potrebbe lasciare il Milan in estate. Tante ipotesi sul sostituto, fra queste Meret. Che intanto ha preso una decisione con il Napoli.

Ci risiamo. Gianluigi Donnarumma resta o va via? Quando il Calciomercato si avvicina, si ripete la solita domanda. Oggi si parla nuovamente del possibile addio del giovane portiere, in scadenza di contratto a giugno 2021.

Ivan Gazidis, consapevole che trattenerlo è molto difficile, starebbe pensando alla seguente strategia: prolungare un anno e ascoltare le offerte. In questo modo non ci sarebbe il pericolo di perderlo a cifre basse o addirittura a zero.

Pesa molto lo stipendio di Gigio, che si aggira sui 6 milioni di euro a stagione. Nella politica del nuovo Milan, uno stipendio del genere non è comprensibile.

La Gazzetta dello Sport oggi ha parlato anche di sostituti, e si tratta di soluzioni interne: Pepe Reina e Alessandro Plizzari, al momento entrambi in prestito altrove. A giugno faranno rientro.

Ma sullo sfondo c’è sempre anche Alex Meret, che proprio in queste settimane sta discutendo il suo futuro col Napoli. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo azzurro, ha messo gli occhi su Joronen del Brescia: questo significa che Meret non rientra più nei loro piani.

Gennaro Gattuso gli ha sempre preferito David Ospina, molto più abile del giovane italiano coi piedi. L’ex Udinese non ha gradito così tante panchine e pensa all’addio: sostituire Donnarumma al Milan potrebbe essere una buona occasione per la sua carriera.

