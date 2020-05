Calciomercato Milan – Riscatto Kjaer, decisione definitiva | VIDEO

Kjaer verso il riscatto, tutti i dettagli su questa operazione riportata dalla Spagna.

Simon Kjaer resta al Milan, lo scrivono in Spagna. I rossoneri avrebbero deciso di riscattare il difensore danese. Il costo totale dell’operazione dovrebbe essere di 2,5 milioni di euro. I soldi finiranno nelle casse del Siviglia che detiene l’intero cartellino. Il giocatore, prima del Diavolo, aveva giocato con l’Atalanta per sei mesi in prestito secco. Finora ha fatto bene al Milan e la somma è giusta per un giocatore di esperienza e affidabilità. L’accordo è stato trovato in giornata stando a quanto riportato dalla Spagna.