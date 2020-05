Kjaer-Milan, tutto fatto – Accordo con il Siviglia

Simon Kjaer resterà ancora al Milan. La stampa spagnola è sicura sul riscatto a fine stagione del difensore danese che ha convinto i rossoneri.

Tutto ormai deciso: il Milan tratterrà anche in futuro Simon Kjaer. La stampa spagnola è sicura dell’accordo ormai imminente per il suo riscatto.

Kjaer, secondo ciò che scrive Todofichajes.com, ha convinto in maniera assoluta il club rossonero, che lo ha preso in prestito a gennaio dal Siviglia.

E proprio con gli andalusi stanno continuando in questi giorni i dialoghi per l’accordo definitivo. Kjaer dovrebbe passare al 100% al Milan per una cifra intorno ai 2,5 milioni di euro.

C’è l’ok del d.s. sivigliano Monchi, il quale avrebbe voluto ricavare una cifra maggiore dalla cessione di Kjaer, ma sa che dopo l’emergenza Coronavirus non può pretendere esborsi di alto livello.

Il Milan è vicino dunque ad annunciare la permanenza futura di Kjaer, che dovrebbe essere utile anche alla causa del possibile futuro allenatore Ralf Rangnick.

