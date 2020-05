Lega Pro finita – Monza promosso in Serie B

La Federcalcio assieme alla Lega Pro hanno deciso la sospensione definitiva dei campionati di Serie C. Stabilite le promozioni.

Se il campionato di Serie A sembra potersi avvicinare alla ripresa, arriva invece la sospensione definitiva per la stagione 2019-2020 della Serie C.

La FIGC ed i rappresentanti della Lega Pro hanno oggi stabilito la chiusura anticipata dei suddetti tornei, vista l’impossibilità di praticare il protocollo imposto dal CTS.

E’ andata in scena oggi l’Assemblea di Lega Pro, che ha stabilito la chiusura dell’attività e della regular season. Si è deciso per la promozione diretta delle tre compagini in testa ai rispettivi gironi.

Andranno direttamente in Serie B infatti Reggina, Vicenza e soprattutto il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Una promozione automatica ma anche meritata, visto che la squadra di mister Brocchi stava dominando il girone A.

In attesa del Consiglio federale di domani, la Lega Pro ha anche stabilito la quarta promossa in B. Si è scelto di puntare sulla classifica ponderata e sul merito sportivo, così l’ha spuntata il Carpi. Gli emiliani hanno ottenuto un coefficiente migliore delle altre pretendenti Reggiana e Bari.

LEGGI ANCHE -> DIDA E QUELLA SIMULAZIONE AL CELTIC PARK