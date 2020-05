Torino, non solo Pioli: idea Giampaolo per la panchina

Il Torino sta pensando di affidare la guida della squadra a Marco Giampaolo, ancora sotto contratto con il Milan. Interessa anche Stefano Pioli, oggi tecnico rossonero.

Il Torino potrebbe non confermare Moreno Longo in panchina al termine della stagione. L’ingaggio di un nuovo direttore sportivo come Davide Vagnati porterà dei cambiamenti.

Il club granata sta ragionando sia sui giocatori da comprare nel prossimo calciomercato che sull’allenatore al quale affidare la squadra. Circolano già dei nomi importanti. Uno di questi è Stefano Pioli, la cui conferma al Milan è in bilico. Al Torino piace anche Ivan Juric, che ha fatto benissimo con l’Hellas Verona. E non va scartato Leonardo Semplici, che ha lavorato con Vagnati nella SPAL.

Oggi il quotidiano Tuttosport lancia un nuovo candidato: è Marco Giampaolo. Il tecnico nato a Bellinzona è ancora legato al Milan da un contratto fino al 2021 con ingaggio da ben 2 milioni di euro annui. È un profilo che piace molto al patron Urbano Cairo, che già in passato aveva pensato a lui.

Giampaolo è alla ricerca di un nuovo progetto per rilanciarsi, dopo il fallimento a Milano con annesso esonero. Una piazza come Torino può essere adatta alle sue ambizioni. Qualche contatto c’è già stato, ma è presto per dire se sarà lui a sedere sulla panchina granata.

