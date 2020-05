CorSport – Coronavirus, quattro casi al Milan: il club non conferma

Secondo il Corriere dello Sport, ieri si è parlato di quattro casi di Coronavirus al Milan. La voce però non è stata confermata dal club.

Secondo il Corriere dello Sport di oggi, nella giornata di ieri si era sparsa l’indiscrezione di quattro casi positivi di Coronavirus al Milan.

Tuttavia, questa voce non è maio stata confermata dal club di via Aldo Rossi, che non ha fatto alcuna comunicazione in merito. Come invece è successo a Sampdoria, Fiorentina e Torino.

Per ora quindi si tratta soltanto di un’indiscrezione, nulla più.

In ogni caso il problema del Coronavirus nel calcio non è stato ancora debellato. E in una situazione così è difficile pensare ad un ritorno in campo in tempi brevi.

