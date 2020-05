Sky – Ibrahimovic a Milano nelle prossime ore. Incognita Kessie

Sembra avvicinarsi il momento del rientro di Zlatan Ibrahimovic a Milano. Invece ci sono più dubbi sul ritorno di Franck Kessie, ancora in Costa d’Avorio.

Entro la fine di questa settimana Zlatan Ibrahimovic dovrebbe fare ritorno in Italia. Come spiegato da Sky Sport, il centravanti svedese è atteso nelle prossime ore per poi cominciare i 14 giorni di quarantena.

Solo dopo l’isolamento potrà tornare a Milanello per gli allenamenti, che in Svezia ha continuato a fare in queste settimane. Com’è risaputo, ha lavorato assieme all’Hammarby e ha potuto tenersi in forma. In Svezia non erano previste misure troppo restrittive.

Più dubbi ci sono sul rientro di Franck Kessie, che risulta ancora bloccato in Costa d’Avorio. Organizzare il suo volo di ritorno sembra complicato, dato che nel Paese africano ingressi e uscite hanno subito un blocco in queste settimane. Il Milan spera di riuscire a farlo tornare al più presto.

Intanto stamattina alle 10:30 a Milanello è iniziata la seconda giornata di allenamenti individuali. Hanno lavorato nove giocatori. Tra questi Theo Hernandez, Romagnoli, Calhanoglu, Biglia, Gabbia, Duarte, Gigio Donnarumma.

LEGGI ANCHE -> RISSA IBRAHIMOVIC ONYEWYU: A RIMETTERCI FU GATTUSO