Inzaghi a Maldini: “Venni al Milan per un motivo” | VIDEO

La diretta Instagram integrale di Filippo Inzaghi in compagnia di Paolo Maldini. L’ex attaccante ha rivelato il motivo per cui venne al Milan.

Filippo Inzaghi e Paolo Maldini hanno dato spettacolo in diretta Instagram. L’attuale direttore tecnico del Milan ha parlato di tutto: della ripresa degli allenamenti, del presente e anche del futuro, non sbilanciandosi su ciò che farà. Ma anche Inzaghi non è stato da meno. “Paolo, ma lo sai perché sono venuto al Milan? Era l’unico modo per non giocare più contro di te“. Clicca qui per leggere tutte le dichiarazioni di Maldini.