Rangnick: “Milan? Ho avvisato la Red Bull”

Nuove dichiarazioni di Rangnick sul suo possibile passaggio al Milan. Ha confermato che ci sono stati contatti.

Torna a parlare Ralf Rangnick, il possibile nuovo allenatore del Milan nella prossima stagione.

Intervistato dalla Bild, l’attuale coordinatore sportivo della Red Bull ha spiegato: “Il Milan mi ha chiesto disponibilità, così ho avvisato la Red Bull. Ci sono stati colloqui con il mio agente. Poi è arrivato il Coronavirus e questioni più importanti“.

In sostanza, Rangnick ha confermato quanto detto nei giorni scorsi in un’altra intervista. Non può negare di aver avuto contatti col Milan: lo aveva già anticipato Boban diversi mesi fa, ed è questo uno dei motivi che lo hanno portato al licenziamento.

Ma il suo arrivo in rossonero non è certo. Il Coronavirus ha complicato i piani di Ivan Gazidis, che vorrebbe affidargli tutta la gestione sportiva del club. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

