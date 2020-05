Rangnick al Milan, l’indizio di Scaroni

Il presidente del Milan ha in qualche modo fatto intendere come Ivan Gazidis voglia un allenatore come Rangnick, con una filosofia più europea.

Ralf Rangnick sempre più vicino ad un approdo al Milan. Dopo le sue recenti dichiarazioni sui contatti con i rossoneri, arrivano altre affermazioni importanti.

Nella conferenza virtuale di Paolo Scaroni tenutasi oggi, il presidente del Milan ha in qualche modo avvicinato ancor di più l’ipotesi di vedere Rangnick sulla panchina milanista nel prossimo futuro.

In particolare Scaroni avrebbe fatto capire come l’a.d. Ivan Gazidis sia pronto a puntare su un tecnico come il tedesco, con una mentalità più internazionale ed una filosofia tattica originale.

“Gazidis lavora alla costruzione di una squadra giovane, con calciatori abili a fare un gioco veloce, più intraprendente di quello che si vede in Italia. Si ispira al modello Ajax, o a quello che si fa in Premier League”.

Una sorta di indizio ben calibrato. In pratica Scaroni ha fatto intendere come il Milan abbia un progetto basato sui giovani talenti e su un gioco fluido, moderno e offensivo. In sintesi: vuole affidarsi ad un uomo e perfezionista come Ralf Rangnick, sempre più indiziato numero per la panchina.

