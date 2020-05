Milan, Calhanoglu chiarisce: “Ecco il mio ruolo preferito”

Hakan Calhanoglu è l’ultimo protagonista del Q&A organizzato dal Milan sul proprio profilo ufficiale Instagram. Il centrocampista turco ha risposto alle domande dei tifosi rossoneri.

Quanto ci hai messo a imparare l’italiano?

«Quando sono arrivato a Milano è stato difficile per me, perché c’era una nuova lingua e sto lavorando ancora per imparare bene. È servito un anno e mezzo».

Il numero 10 è un peso?

«È il mio preferito da quando ero piccolo».

Qual è stato il tuo gol più significativo al Milan?

«Quello contro l’Atalanta».

In quale ruolo preferisci giocare?

«Trequartista. Sono cresciuto in quella posizione anche in Germania e mi piace giocare lì».

Chi è il più simpatico nello spogliatoio?

«Ce ne sono tanti. Il primo è Kessie, poi dico Leao e Bennacer. Anche Castillejo… Ce ne sono molti, trovo tutti simpatici».

Hai qualcosa da dire ai tifosi?

«Spero che stiano bene con la loro famiglia e le persone care. Questo è un periodo difficile per tutti, ma bisogna essere forti e seguire le regole. Speriamo di vederci presto a San Siro».

Quanto sei stato felice per la doppietta al Torino in Coppa Italia?

«Molto, sono entrato dopo e ho cambiato la partita. Ma la cosa importante è che abbiamo vinto».

