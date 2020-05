Milan, sfida alla Juve per Julian Alvarez

Il Milan così come la Juventus sarebbe sulle tracce di Julián Álvarez. L’attaccante argentino ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021 con il River Plate.

Nome nuovo per l’attacco. Il Milan potrebbe pescare in Argentina per rinforzare il reparto offensivo. L’ultima idea – stando a quanto riportano in Spagna – porterebbe a Julian Alvarez del River Plate.

Per il calciatore classe 2000, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2021, i rossoneri – riporta ‘Todofichajes.com’ – dovranno vedersela con la Juventus.

Entrambi i club avrebbero avuto dei contatti sia con l’agente che con la società per capire la fattibilità dell’operazione. La Vecchia Signora potrebbe giocarsi anche la carta Gonzalo Higuain, oltre a stringere una partnership con il Sassuolo per riuscire a portarlo in Italia.

