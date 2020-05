Tuttosport – Rangnick verso il doppio ruolo. In arrivo un nuovo d.s.

Altri dettagli su quello che sarà il lavoro ed il compito principale di Ralf Rangnick nel Milan del futuro. Doppio ruolo per lui.

L’edizione odierna di Tuttosport si è espressa sul futuro di Ralf Rangnick ed in particolare su quale ruolo occuperà il manager tedesco nel Milan che verrà.

Dando ormai per scontato Rangnick come primo nome per sostituire Stefano Pioli in panchina, il Milan sta valutando di affidare all’ex Lipsia un doppio compito nel settore tecnico.

Nei dialoghi tra il tedesco e l’a.d. milanista Ivan Gazidis si è parlato della possibilità di offrire a Rangnick il ruolo di allenatore e allo stesso tempo anche di direttore tecnico.

Se fossero confermate queste indiscrezioni, sarebbe automatico l’addio di Paolo Maldini, attuale responsabile dell’area tecnica del Milan. Impossibile per l’ex capitano convivere con un personaggio a 360° come Rangnick.

In sintesi Rangnick allenerebbe il Milan e allo stesso tempo gestirebbe ogni decisione e progetto a livello tecnico-sportivo, attuando persino i piani per il calciomercato.

In tal senso si parla anche dell’arrivo di un nuovo direttore sportivo, un uomo di fiducia del tedesco che lo affiancherebbe nelle trattative in entrata ed in uscita. Automatico in questo caso anche il divorzio tra il Milan e l’attuale d.s. Ricky Massara.

