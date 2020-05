Zambrotta: “Milan 2011? Uno dei più forti con tanti capitani”

Gianluca Zambrotta torna a parlare del Milan. L’ex terzino ricorda il successo dei rossoneri nel 2011 in Supercoppa a Pechino.

Gianluca Zambrotta, intervenuto in una video-intervista sui canali ufficiali del Milan, ha parlato della Supercoppa vinta a Pechino nel 2011: “Vincere uno scudetto e una Supercoppa, giocando da italiano nel Milan, è una grande soddisfazione.

Quel Milan era uno dei più forti della storia del Milan. Avevamo una grande squadra, e nel secondo tempo abbiamo meritato la vittoria. A Pechino i più scatenati furono Robinho e Cassano, avevano sempre la battuta pronta”.

Su Gattuso: “Rino era da tantissimi anni che era in quella rosa, quindi anche quando non era capitano, lo ero lo stesso in campo insieme a tanti altri”.

