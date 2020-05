Sportmediaset – Jovic non esclude Ibrahimovic

L’acquisto di Luka Jovic non esclude la permanenza di Ibrahimovic, lo riporta Sportmediaset. L’incontro fra Z e Gazidis è molto vicino.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, domani Zlatan Ibrahimovic rientrerà a Milano dalla Svezia. Come prevede il protocollo, l’attaccante dovrà rimanere in quarantena per 14 giorni nella sua casa al centro di Milano.

Potrebbe tornare ad allenarsi a Milanello per il 25 maggio.

Un rientro importante il suo perché avvicina anche l’incontro con Ivan Gazidis per definire il futuro. Come vi abbiamo raccontato più volte, è ancora tutto da decidere: l’arrivo di Rangnick non significa per forza addio.

Così come non esclude una sua permanenza l’acquisto di un altro attaccante. Luka Jovic in questo caso, primo obiettivo dell’allenatore tedesco.

Il giocatore del Real Madrid si è infortunato alla caviglia e resterà fuori dai campi per un bel po’ di tempo. Ma questo non cambia l’opinione del Milan che continua a considerarlo un ottimo profilo.

Ma un suo arrivo non esclude Ibra, che può rimanere come chioccia e, perché no, come titolare. Tutto dipende dalla sua volontà e dall’incontro con Gazidis prima e, eventualmente, con Rangnick poi.