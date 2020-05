Dalla Spagna, sempre più Jovic: fissato il prezzo

Il Milan vuole fortemente Jovic. I rossoneri proveranno a prendere l’attaccante del Real Madrid in estate nonostante l’infortunio. Ecco il prezzo d’acquisto

Luka Jovic è l’obiettivo primario del Milan per rinforzare l’attacco. Il centravanti non è riuscito ad imporsi con la maglia del Real Madrid e dopo una sola stagione è pronto a vestire nuovamente il rossonero. Non più quello dell’Eintracht Francoforte ma del Milan, dove ritroverebbe l’ex compagno, Ante Rebic.

Il giocatore, che nei giorni scorsi ha subito un infortunio che lo terrà fuori dai campi per 6-8 settimane, continua così ad essere in orbita rossonera. In Spagna assicurano che il guaio fisico non avrebbe fatto cambiare idea al Diavolo, pronto a chiudere questa estate con i blancos.

Il prezzo – come riporta ‘MundoDeportivo’ – sarebbe di circa 50 milioni di euro, ma il Milan vorrebbe provare as acquistarlo in prestito con opzione di acquisto obbligatoria a determinate condizioni.

L’arrivo di Luka Jovic, come detto in giornata, non escluderebbe la permanenza di Zlatan Ibrahimovic. Per lo svedese i prossimi giorni saranno quelli decisivi.

LEGGI ANCHE: IBRA-JOVIC INSIEME