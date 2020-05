Calciomercato Milan – Mertens, un club accelera: Inter spiazzata | VIDEO

Mezza Europa su Dries Mertens. C’è un’accelerata di un club per l’attaccante belga, l’Inter resta indietro. Tutta la verità sul Milan.

Il futuro di Dries Mertens continua a tenere sulle spine tutta Napoli. Mezza Europa è sulle sue tracce, in particolare il Chelsea, con Frank Lampard che ha iniziato a seguirlo sui social.

Un indizio? Probabile, ma la stima dell’allenatore dei Blues per il belga non è mai stata un segreto. In Inghilterra parlano di un interesse sempre più forte da Londra. Mertens ci sta pensando, deve decidere fra l’avventura in Premier League, il rinnovo con il Napoli oppure un’altra avventura italiana.

In questo momento il Chelsea sembra in vantaggio rispetto alle altre, con l’Inter un po’ più dietro. Poi ci sono anche Psg, Monaco e tanti altri club europei.

E il Milan? Ad inizio settimana è rimbalzata una bomba dalla Spagna: “Mertens primo colpo dei rossoneri“. Come volevasi dimostrare, l’indiscrezione non aveva basi forti. L’interesse del Diavolo pare esserci, ma non è una opzione che il giocatore sta valutando in questo momento.

Il suo desiderio è continuare a giocare ad alti livelli: prendere parte alla Champions e giocare per obiettivi importanti. Lo ha scritto il Corriere dello Sport ma lo aveva già anticipato a MilanLive.it il giornalista Ciro Troise, esperto di mercato e molto vicino alle vicende azzurre.