Futuro Ibrahimovic, l’Hammarby in corsa

I prossimi giorni saranno quelli decisivi per il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Torna di moda l’idea di vederlo ancora con la maglia dell’Hammarby.

Futuro ancora tutto da scrivere per Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Milan e i prossimi giorni, quelli successi al suo ritorno in Italia, saranno decisivi.

A breve ci sarà il tanto atteso incontro con Ivan Gazidis, che dovrà cercare di convincere il centravanti a prolungare la sua avventura in rossonero.

Se l’ex Galaxy decidesse di non rinnovare, potrebbe continuare a giocare in Svezia, con l’Hammarby, club di cui è azionista.

L’idea di qualche giorno fa trova conferma in queste ore: a spingere Ibra ad accettare questa nuova sfida – come sostiene il giornalista svedese di TV4, Petersson, ai microfoni di ‘AFP’ – potrebbe essere la voglia di conquistare un nuovo trofeo, il titolo di campione di Svezia.

LEGGI ANCHE: INTRIGO TODIBO