Milan, Leonardo li vuole tutti: nome nuovo sulla lista

Leonardo continua a seguire con interesse i calciatori del Milan. Non solo Kessie, Paqueta, Theo, Donnarumma e Bennacer: spunta un altro nome

Leonardo continua a guardare in casa Milan per rinforzare il suo Psg. Il dirigente brasiliano sembra avere ancora un forte legame con i colori rossoneri: i calciatori finiti nel mirino del club francese, ormai, non si contano più.

Gigio Donnarumma è da sempre sul taccuino dei campioni di Francia, così come Lucas Paqueta. Ma nelle ultime settimane la lista si è davvero allungata parecchio: prima è stata la volta di Theo Hernandez, che il Psg vorrebbe per sostituire Kurzawa, poi di Ismael Bennacer e Franck Kessie.

Leonardo è soprattutto alla ricerca di un centrocampista e i rossoneri sono sul suo taccuino.

L’ultima idea però riguarda il reparto difensivo: secondo quanto riportato da ‘Le10Sport’, il Psg sarebbe sulle tracce anche di Alessio Romagnoli. Il centrale è considerato il piano b di Leonardo, che vorrebbe prima provare a convincere Varane prima di tuffarsi sul giocatore rossonero.

Il capitano, che ha un contratto in scadenza nel 2022, non ha manifestato la volontà di lasciare il Milan e anzi, in questi ultimi giorni si stanno facendo sempre più insistenti le voci che lo vogliono vicino al rinnovo.

LEGGI ANCHE: TONALI MANDA SEGNALI