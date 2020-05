Calciomercato Milan – Fiorentina, offerta una contropartita per Paquetà

La Fiorentina si muove per Paquetà: i viola hanno proposto una contropartita al Milan. I rossoneri non sono convinti e fanno una contro proposta.

La Fiorentina fa sul serio per Lucas Paquetà. Come ha spiegato oggi la Gazzetta dello Sport, la svalutazione del cartellino è molto alta.

Il Milan lo ha pagato 45 milioni dal Flamengo nel gennaio del 2019: 35 milioni fissi più 10 di bonus. Adesso la società rossonera chiede almeno 25 milioni per la cessione a titolo definitivo.

I viola ci riprovano, dopo il tentativo fatto a gennaio.

Secondo Nicolò Schira, la Fiorentina avrebbe offerto Pol Lirola come contropartita tecniche. Un’opzione che non convince il Milan. Il giocatore non ha inciso particolarmente a Firenze e a destra in questo momento ci sono Calabria, Conti e Saelemaekers.

Il Milan punta molto più in alto. Infatti secondo il giornalista il Diavolo avrebbe chiesto informazioni su Chiesa, inaccessibile, e il difensore Milenkovic.

LEGGI ANCHE >> BRAIDA, I COLPI PIU’ IMPORTANTI AL MILAN